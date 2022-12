Inimesed kasutavad sääste. Järjest keerulisem on öelda, mis on II samba raha ja mis mitte

Eesti Panga ökonomisti ja prognoositiimi juhi Rasmus Kattai sõnul pole võimalik täpselt öelda, kui suur osa on läinud täiendava ostuotsuse tegemiseks ning kui suur osa on varem planeeritud kulude tõusu katteks. „Tarbimise tervikpilti vaadates saab öelda, et kuni viimase ajani oli tarbimismaht eelmise aastaga võrreldaval tasemel, aga hinnatase umbes 20% kõrgem, seega on säästude kasutuselevõtt võimaldanud inimestel kiire hinnatõusuga kaasa minna tarbimisharjumusi oluliselt muutmata. See on statistikast avanev keskmine pilt, üksikute inimeste võimalused ja ostukäitumine varieeruvad märkimisväärselt,“ lisas ta.

Kattai märkis, et järjest keerulisem on öelda, mis on II samba raha ja mis mitte. „Septembris läbiviidud küsitluses vastas 20%, et neist kasvõi midagi on veel hoiustel. Lisaks vastas 11%, et selle raha muusse finantsvarasse pannud. Aga siinkohal tuleb silmas pidada, et inimene sai vastates valida korraga mitu vastusevarianti.“