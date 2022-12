Sirje Potisepp: võrgutasu ja taastuvenergia tasu tõus uuest aastast on vastuvõtmatu

Eesti Panga värske prognoosi järgi on kallis energia endiselt Eesti majanduse suurim probleem ja sellest tuleneva üldise hinnatõusu ohjeldamiseks tuleks riigil anda suunatud abi neile, kes seda rohkem vajavad, sealhulgas ettevõtetele. Paraku on riigil hoopiski plaanis tõsta uuest aastast äritarbijate võrgutasu ja taastuvenergia tasu. See on vastuvõtmatu samm, mis üksnes hoogustab hinnatõusu.