Advokaat: kaugtöö on populaarne, aga sellega lõigatakse üha enam ka näppu

Kaugtöö on küll levinud, aga selle erisusi arvestav regulatsioon Eestis seni puudus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevate nõuete täitmise järgimine igas tööga seotud olukorras on tööandjale olnud äärmiselt keeruline. Värske seadusemuudatuse kohaselt kohustub tööandja järgima kaugtööle kohalduvaid erisätteid ning muus osas tagama töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevate nõuete täitmise viisil, mis on kaugtöö eripärasid arvestades võimalik.

Otsus kaugtöö lubamisest sündigu riskianalüüsist

Muudetud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on tööandja kohustatud korraldama kaugtöökoha riskianalüüsi, milline nõue on nüüd selgelt sätestatud. Riskianalüüsi koostamisel selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Tuvastatud riskid tuleb kajastada riskianalüüsi tegevuskavas, teavitada neist töötajat ning juhendada, kuidas riske ennetada või neid maandada.

Riskianalüüs koostatakse tavaliselt küsimustiku vormis või teostatakse kohapeal. Välistatud ei ole kaugtööga seotud riskide kajastamine riskianalüüsis üldistatud kujul. Küsimustiku korral annab töötingimustest ning -keskkonnast ülevaate töötaja ning tööandjal puudub üldjuhul võimalus anda kaugtöökoha riskidele omapoolne objektiivne hinnang.

Kohapeal riskianalüüsi tegemise korral on oluline silmas pidada, et töötajal on õigus kodu puutumatusele, millest tulenevalt peab töötaja kodus tehtavale riskianalüüsile eelnema töötaja kirjalik nõusolek. Kui tööandja on veendunud, et soovib riskianalüüsi kohapeal läbi viia, peab selline nõue olema aga põhistatud. Eelkõige on oluline leida tööandja ja töötaja vahel ühine keel, kuidas tööandja kaugtöökoha tingimustest ning riskidest ülevaate saab.