VIDEO | Vene oligarh sai kohtus piki näppe, kuid vaidlus tema ultra-eksklusiivse villa üle läheb edasi

Oligarhid üle maailma on läinud kohtutesse, et pöörata tagasi nende suhtes tehtud otsuseid. Prantsusmaal on seda tegemas Ponomarenko. Küsimus puudutab eelkõige tema ultra-eksklusiivses Saint-Jean-Cap-Ferrat piirkonnas, Prantsuse Rivieral asuvat villat. Selle väärtus on ligikaudu 90 miljonit eurot.