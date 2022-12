Hoop venelastele. Kaks suurt telekomiettevõtet lahkuvad riigist, oodata on mobiililevi katkestusi

„Töötame aasta lõpuni,“ sõnas Reutersile Ericssoni finantsjuht Carl Mellander. Nokia tegevjuht Pekka Lundmark ütles: „Meie lahkumine on täielik. Me ei kavatse Venemaale midagi tarnida.“

Panustatakse kodumaisele tootmisele

Venemaa majandus on seni lääne sanktsioonidest hoolimata päris hästi hakkama saanud, kuid Nokia ja Ericssoni lahkumisel võib tavaliste venelaste igapäevaelule olla muudest keeldudest suurem mõju. Võib juhtuda, et tänapäeval nii lihtne asi nagu kellelegi helistamine muutub võimatuks.

Venemaa võimud ei ole Nokia ja Ericssoni lahkumist veel kommenteerinud, kuid kommunikatsiooniminister Maksut Šadajev ütles sel nädalal varem, et neli kohalikku telekomioperaatorit plaanivad koonduda, et toota seadmeid Venemaal. Telekomiettevõtted ei ole seda ise kommenteerinud.

Vene valitsus on viimastel aastatel aktiivselt vähendanud riigi sõltuvust välismaistest telekomifirmadest ning kodumaiste tootjate turuosa on kasvanud 25 protsendini. Tööstusharuga kursis olijad arvavad aga, et see on suur vähikäik, kuna muu maailm liigub 5G kasutuselevõtu poole.