Levinuimad skeemid, millega üritatakse inimestelt raha ja kontode paroole välja petta

Telia turbevaldkonna juht Aigar Käis tunnistab, et kätte on jõudnud see aeg aastast, mil nii internetis kui mitmetes teistes kanalites levib suurem hulk erinevaid pettusi, alustades kõige lihtsamatest õngitsuskirjadest ning lõpetades auhinnamängudeks ja libaloosimisteks maskeeritud pettustega.

„Seetõttu on väga oluline teada, millised on kõige levinumad skeemid, millega inimestele püütakse ligi saada,“ märkis Käis. Telia turbejuhi sõnul puutub ettevõte igapäevaselt kokku väga erinevate petuskeemidega ning on näha, et aasta-aastalt muutuvad need järjest paremini sihitavaks.

Näited enim levinud petuskeemide kohta:

Õngitsuskirjad

Õngitsuskirjade usaldusväärsuse tõstmiseks näevad petturid järjest rohkem vaeva. Petukiri kujundatakse nii, nagu oleks see saadetud mõne tuntud teenusepakkuja (tavaliselt pangad, telekomid, kaubandusettevõtted) või riigiasutuse (kohus, politsei) poolt.

Kahtlased ostukohad

Enne internetiostu tuleb kindlasti veenduda, et ollakse tõesti õiges e-poes, mitte osavalt järgi tehtud libalehel. Petturite üks meetod on läbi väga odavate libapakkumiste meelitada inimene kahtlasele veebilehele, et sealt kaudu siis juba näiteks tema pangaparoole püüda.

Tehnilise toe tüüpi ründed

Selliseid petuskeeme iseloomustab see, et inimesele helistatakse just kui mõne teenusepakkuja tehnilise toe osakonnast ning palutakse tal oma arvutisse paigaldada tarkvara, mis võimaldab mõnda probleemi lahendada. Tegelikult on tegu programmiga, mis võimaldab inimese arvutit kaughallata ehk sisuliselt saab võtta kontrolli inimese arvuti üle.

Auhinnamängudeks maskeeritud pettused