„Kelmid lausa põlvitasid ta ees.“ Pere vanaisalt peteti Mustamäe tänaval välja tuhandeid eurosid

„Jõuluaeg on kätte saabumas, kuid sel korral kirjutame selle postituse kurval toonil. Just selleks, et teie saaksite oma lähedasi, vanemaid, vanavanemaid hoiatada ja teavitada Tallinnas tegutsevatest kelmidest,“ kirjutab oma sotsiaalmeedias Ege Kungla.

Mees ja naine tutvustasid autos olevaid tuntud firmade ehitusseadmeid, tööriistasid ja generaatorit. „Hiljem muidugi selgus, et tegemist on odavate võltsingutega, kuid mille eest küsiti ulmelisi summasid.“

„Minu lahke südamega isa jäi kelmide juttu uskuma, kuna soovis, et perekond saaks taas koju minna, ning neile vastu tulles oli nõus kauba ära ostma,“ lisas ta. Mindi üheskoos pangaautomaadi juurde raha välja võtma. Kohapeal selgus, et nii suurt summat pole võimalik kaardiga välja võtta. Ukrainlasteks kehastunud isikud leidsid uue väljapääsu.

„Kelmid rääkisid oma juttu väga veenvalt puhtas vene keeles, palusid lausa põlvili, käisid minu isaga poes kaasas ning sõidutasid teda pangaautomaadi juurde ja koju,“ ei jäta Ege mainimata. Nüüd pakub ta väljapetetud tooteid võimaluse korral müügiks: „Kui kellelgi on just neid seadmeid tarvis, siis on piltidel olevad tooted müüa, et vanaisale mingigi osa tagasi saada.“