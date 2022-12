Nõustun ettevõtlusministri Kristjan Järvaniga, et laustoetused ei muuda ettevõtteid konkurentsivõimelisemaks, pigem just vastupidi ja meil on mõistlikum teha nutikamaid asju.

Kui rääkida tööstusest, siis kindlasti on siin erandeid ja on valdkondi, kus elekter moodustab suure osa kogu kuludest, kuid valdavalt jäävad energiakulud alla 5%. Vaatamata sellele, et meie tehase elektrikulud on kahe viimase aastaga kasvanud kolm korda - 100 000 eurolt 300 000-le eurole, jääb elektrikulu ärikuludest alla 0,86 % aastas.