Ligi viiendik eestlastest otsib uuel aastal elukalliduse tõttu võimalusi lisaraha teenimiseks

„Küsisime uuringus osalenud eestlastelt, milline on nende põhiline rahaline eesmärk 2023. aastal. Pole üllatav, et praeguse majandusolukorra tõttu mõtlevad paljud, kust raha juurde saada ja kuidas kallinevate hindadega toime tulla,“ sõnas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

11 protsenti uuringus osalenud inimestest vastas, et plaanivad 2023. aasta jooksul töö juures palka juurde küsida ja üheksa protsenti viitas, et plaanis on koguda rahavaru ehk turvapadi, millest katta võimalikke ootamatuid kulusid või mida kasutada juhul, kui hinnad veelgi kõrgemale peaksid tõusma.

Kuus protsenti tõi välja, et plaanis on koguda raha kodu remontimiseks ja pea sama suur (5%) osa osalejatest plaanib alustada uuel aastal investeerimisega. Uue auto soetamine eestlaste jaoks uuel aastal eriti oluline ei tundu, seda nimetas olulise majandusliku eesmärgina vaid kolm protsenti uuringus osalenutest.

14 protsenti vastajatest ei ole endale tulevaks aastaks rahaga seotud eesmärke seadnud. „Uuringu tulemused näitavad hästi, et pigem on uuel aastal eestlaste jaoks võtmeküsimuseks, kust raha juurde saada, mitte kuidas seda kulutada. Seega on plaanis võtta lisatöid, et rohkem teenida või juba olemasolevas töökohas palka juurde küsida. Siiski tuleks kõigil lisaraha allikatega koos üle vaadata juba olemasolevad kulud ehk otsida võimalusi säästmiseks. Paljude teenuste eest makstakse tänapäeval iga kuu automaatselt, seega võib märkamatuks jääda, kui palju raha erinevatele asjadele pidevalt kulub,“ sõnas Hakainen.