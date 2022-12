Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma ütleb, et laenusoovijate arv on aasta algusega võrreldes oluliselt vähenenud, lausa üle 50 protsendi. Tema sõnu kinnitab LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht Catlin Vatsel. „Kinnisvaraturul toimuv, euribori tõus, aga ka kindlustunne üldisemalt on kodulaenu taotluste arvu vähendanud.“