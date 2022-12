Eesti sanktsioonid iseendale. Juba nädala pärast on ohus kümned ettevõtted ja sajad töökohad

Venemaale sanktsioneerimata kaupa saatnud või seda sealt tarninud ettevõtted on ärevil. 2023. aasta 1. jaanuarist kukub nende tegevus kokku. Ilmselt küll ainult Eestis. Poolteist nädalat tagasi allkirjastas majandus- ja taristuminister Riina Sikkut dokumendi, kus on kirjas omaniku ootused riigiettevõttele Operail. Nüüdses versioonis on muudetud ainult üht lauset, mis kohustab Operaili lõpetama tuleva aasta 1. jaanuarist Venemaa föderatsiooni ja Valgevene päritolu kaupade veo. Mõned päevad hiljem saatis Operail oma klientidele kirja, milles teatas, et ei kooskõlasta uueks aastaks enam ühtegi kaubavedu, mis on seotud Venemaa ettevõtetega.