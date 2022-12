Kuidas kaitseb EL-i kavandatav krüptomäärus tavalist krüptokasutajat?

Vahetusplatvormid, rahakoti-teenuse pakkujad portfellihaldurid ja nõuandjad peavad järgima head tava ning pakkuma oma kasutajatele selget ja tõest infot ning hoiatama ka võimalikke ohtude eest. See tundub muidugi elementaarsena ja kõik vähegi arvestatavad teenusepakkujad on need praktikad juba kasutusele võtnud, kuid loodav regulatsioon annab tulevikus võimaluse kurjade kavatsustega või lihtsalt ebapädevaid pakkujaid turult eemale hoida. Samuti rakendub krüptovara-ettevõtetele sarnaselt finantsasutustega professionaalsuse kohustus, see tähendab, et ettevõtte võtmeisikud peavad omama oskusi ja tausta, mis võimaldaks neid teenused vajalikul tasemel pakkuda.

Rangema järelevalve alla võetakse sidusvaluutade (stablecoin) emiteerijad. Need on valuutad, mille kurss on seotud mõne keskpanga välja antava rahaga nagu Euro või Dollar. Sisse viiakse nõue, et ka tagatis peab olema vaid seotud valuutas. Ehk ühe välja antud krüptoühiku kohta peab emiteerijal olema ette näidata ka üks Euro või Dollar. Seni on mõned emiteerijad andnud tagatiste kohta pigem vähe informatsiooni ning ka tunnistanud, et kasutatakse osaliselt erinevaid tagatisi. Uue regulatsiooni eesmärk on seega vältida vääringu „õhust“ ehk stabiilse tagatiseta loomist ja seega ka investorite usalduse või isegi vara väärtuse „haihtumist“.