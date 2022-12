Jahedad ruumid toovad kasu: avalik sektor suutis elektrit kokku hoida

Riigihalduse ministri Riina Solmani hinnangul on muutused nähtavad – asutuste elektritarbimine on vähenenud prognoositud suurusjärgus. „Kui kaitseasutused ja ülikoolid välja jätta, näeme, et võrreldes eelmise aastaga on tegelikult tarbimine oktoobris vähenenud keskeltläbi 16%,“ rääkis minister. „Ent tuleb arvestada, et säästumeetmeid hakatigi enamasti rakendama alles oktoobrist, mis tähendab, et nende mõju ei avaldu andmetes veel täielikult. Tõenäoliselt säästunumbrid edaspidi kasvavad,“ märkis ta.