Kas majanduse pidurdamine keskpankade poolt vaibub järgmisel aastal?

Intressimäärad tõusevad edasi, kuid väiksemate sammudega

Detsembri keskel toimusid lääneriikide suuremate keskpankade viimased tänavused koosolekud. Esimesed märgid inflatsiooni aeglustumisest koos juba aset leidnud tohutute muudatustega intressimäärades võimaldasid USA Föderaalreservil (Fed) ja Euroopa Keskpangal (EKP) detsembris intressimäärade tõstmise tempot vähendada. Mõlemal pool ookeani tõsteti baasintressimäärasid pärast varasemat 0,75-protsendipunktilist tõusu vaid 0,50 protsendipunkti võrra.

Alates selle aasta märtsist on USA baasintressimäär tõstetud peaaegu nulltasemelt 4,25–4,50% vahele. EKP alustas aktiivset inflatsioonivastast võitlust hiljem, suve keskel, ning tõstis poole aasta jooksul kõiki intressimäärasid 2,5 protsendipunkti võrra, kusjuures põhiline refinantseerimismäär jõudis 2,5%ni ja hoiuste intressimäär 2,0%ni. Intressimäärade järsu tõstmise tõttu jõudsid need kiiresti tasemeni, mida loetakse majandustegevust piiravaks. Kuigi keskpangad on jätkuvalt agressiivselt meelestatud ja kavatsevad lähitulevikuski intressimäärasid tõsta, sunnib see arvama, et intressimäärade tõstmise kulminatsioonini ei ole jäänud enam palju aega.

Detsembrikuine intressimäärade muutus ei olnud eriti kellelegi üllatus ja seda oli ka prognoosides arvesse võetud, kuid märksa suuremat huvi pakub see, mida toob tulevik. Föderaalreservi viimaste detsembrikuiste prognooside kohaselt võiksid USA baasintressimäärad tõenäoliselt peatuda 5,00 ja 5,25% vahel. See on kõrgem föderaalreservi enda sügisesest hinnangust ja praegustest turuprognoosidest. Erinevalt föderaalreservist ei räägi Euroopa Keskpank oma kavatsustest selgesõnaliselt, kuid on samuti kinnitanud, et jätkab intressimäärade tõstmist.

Piirava poliitika tulemusi hinnatakse alles järgmisel aastal