Üürikorterisse kaamerad paigaldanud väikeettevõtja sai inspektsioonilt noomida

Andmekaitse inspektsioon (AKI) tegi majutusettevõttele Karlson Group OÜ novembris ettekirjutuse ja hoiatuse seoses ebaseadusliku turvakaamerate kasutamisega. Karlson haldab kahte külaliskorterit Lasnamäel, mida üüritakse välja veebiplatvormi booking.com kaudu. Ettekirjutuses on korterite omanik põhjendanud, et kaamerad on suunatud välisukse peale ning neid kasutatakse vara kaitsemise eesmärgil.