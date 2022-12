Lugemishuviline Urmas elab Harjumaal, Saue Vallas. Kaasaegse mugava lahendusena on ta viimased aastad lugenud raamatuid virtuaalselt, laenutades neid Tallinna Keskraamatukogu e-laenutusest. Muuhulgas on see ainus raamatukogu, kes üldse täna e-raamatuid laenutuseks pakub.