Uuring: eestlased eelistavad ostude eest tasumisel võrdselt nii sularaha kui ka pangakaarti

Sularaha on euroalal keskmisena endiselt kõige sagedasem maksevahend, kuid selle osakaal on viimastel aastatel kiiresti vähenenud. Kui kahe aasta eest tasuti euroalal keskmisena sularahas 72% ostude eest, siis värske uuringu järgi 59% ostude eest. 34% ostudest tehti müügikohtades pangakaardiga ja see näitaja on kolme aastaga suurenenud 9%. Riigiti on erinevused väga suured: Maltal, Sloveenias, Austrias ja Itaalias tehakse 70% või enam ostudest sularaha eest, seevastu Soomes ja Madalmaades on sularahaoste vaid umbes 20%.

Eestis on sularaha ja kaardimaksete osakaal müügikohtades võrdne: mõlemaid makseviise kasutati 46% ostude puhul ja umbes samasugune oli kasutus Eestis ka kolm aastat tagasi.

Kallimaid oste tehti euroala müügikohtades pangakaardiga pisut enam kui sularahas. Kui ost oli viis eurot või väiksem, tehti see 81% juhtudest sularahas, kui ostu suurus oli üle 50 euro, siis kasutati sularaha maksmisel vaid kolmandiku ostude puhul. Üle 50-euroste ostude osakaal on 14% kõikidest müügikohas tehtud ostudest.

Nutiseadmega maksmine on viimastel aastatel kasvanud, kuid selle osakaal muude võimaluste kõrval on suhteliselt madal (3%). Eesti näitaja on ka siin euroala keskmisega sarnane (3%). Kõige agaramalt kasutatakse nutiseadet müügikohtades maksmisel Madalmaades (10% müügikohtades tehtud ostudest) ning Soomes, Iirimaal ja Lätis (6%).

Üha enam oste tehakse e-poodidest. Kui 2019. aastal oli e-ostude osakaal euroalal 6%, siis nüüd tehakse e-poodides 17% kõigist igapäeva ostudest. Kuigi küsitlusperioodil enamikus euroala riikides suuri ostukohtade sulgemisi ei olnud, on koroonakriis jätnud oma jälje. 37% vastanutest väitsid, et teevad nüüd internetist oste sagedamini kui enne pandeemiat.

Enamasti kasutatakse e-poode suuremate ja kallimate ostude korral. Samas ostetakse e-poodidest varasemast enam ka toitu ja muid igapäevaseid kaupu (24% kõikidest e-poe ostudest), sagenenud on ka ravimite ja kosmeetikatoodete ostmine internetist (10% e-ostudest).