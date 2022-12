Päev börsil: Baltikum, Euroopa ja USA on samal lainel – PUNANE

Teade sellest, et SKP kasvas 3,2% oodatus 2,9% asemel saatis aktsiaturud langusse. Nimelt kardavad investorid, et kui kekspank näeb, et tarbimine kasvab on nad kohustatud intresse veelgi enam tõstma. „Kolmanda kvartali SKP osutus oodatust suuremaks ja see annab futuuridele põhjust languseks. Kui majandus on liiga tugev, võib keskpank olla sunnitud tõstma intressimäärasid rohkem kui oodati,“ ütles Connecticutis asuva Dakota Wealth'i vanemportfellihaldur Robert Pavlik.