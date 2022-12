Nõuanded kinnisvarainvestorile: igasugune kinnisvara üüriinvesteeringuks ei sobi

Kui analüüsida äsja müüki tulnud kinnisvara hinnataset, siis paari aasta jooksul ehitatud korterid pole üürileandja vaatenurgast hea investeering, sest tootluse marginaal võib olla miinuses, kuna üürihind on langenud, kinnisvara hinnatõus pidurdunud ja laenuintressid tõusnud. „Uhiuued korterid on aga olnud investorite sihtmärgiks, kuna pealtnäha tundub risk ju mõnevõrra väiksem kui vanemas majas asuva magalarajooni korteri puhul,“ ütles Rebane.

Samas on ka uue või uueväärse kinnisvara üürihind turul kõrgeim, mistõttu pole see hetkel nii atraktiivne. Seepärast soovitab Rebane vaadata ka keskmisest odavama kinnisvara suunas, mida saab võimaluse korral remontida. Nii vaatab üks osa üüriinvestoreid hetkel ka suurematest linnadest väljapoole, kus hinnad on olulisemalt madalamad ning võivad tähendada vaid neljakohalist väljaminekut. „Siin pole midagi kaotada, kui ostutehing tehakse ära ning sinna leitakse sobiv üüriline, kes maksab küll minimaalset üürisummat, kuid tootluse mõttes on see protsent siiski atraktiivsem kui Tallinna kesklinnas,“ rääkis Rebane.

Just Tallinnasse kerkinud eksklusiivset kinnisvara tasuks investoril hetkel hoolikalt kaaluda, sest selle ostuhind ja saadav üüritulu ei pruugi olla heas seoses. „Kui me võtame näiteks Kalaranna kvartalisse soetatud kahetoalise korteri, mille hind oli 350 000, siis seda 2000 euroga välja rentida on pigem keeruline ning võib investorile tähendada korralikku miinust,“ ütles Rebane. „Hetkel on näha, et 1000–1500 eurot kuus on teatud sihtgrupp võimeline veel tasuma, kuid üle selle läheb sobiva üürilise leidmine juba keeruliseks“.