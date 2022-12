Nõuanded, kuidas pühade ajal tuleohutult kodu kaunistada

ERGO vanemkäsitleja Tuuli Kalberg paneb südamele, et kuigi kunstlikud jõulutuled ja küünlad on päris leegiga põlevatest ohutumad, siis ööseks ja kodust lahkudes võiks tuled välja lülitada või vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tasub igal aastal jõulutulede seisukord üle vaadata, et veenduda jõulutulede seisukorras. „Kui avastate, et juhtmed on murenenud, kuskilt veidi sulanud või muul moel viga saanud, ei tohi tulesid enam kasutada,“ lisas Kalberg. „Alles möödunud aasta jõuludel oli juhtum, kus LED-jõulutuledega dekoreeritud sein öösel süttis – tulede vahel olevad juhtmed olid tõenäoliselt murenenud, mis hakkasid sulama ja süütasid omakorda elutoa kardina. Õnneks elud seetõttu ohtu ei sattunud ja tuletõrjujatel õnnestus tulekahju kustutada, kuid tahmakahjustusi sai terve korter ja kustutusvesi tungis kaks korrust allapoole. Juhtumi kogukahjuks kujunes 24 000 eurot.“