Eesti Energia asub koos Ragn-Sellsiga lahendama Eestis tekkivate vanarehvide probleemi

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul on vanarehvide ümbertöötlemine pürolüüsi teel enam kui 10 korda väiksema CO 2 jäljega kui nende põletamine energiatootmiseks, rääkimata tule- ja pinnasereostuse ohtu tekitavast ladestamisest.

„Vanarehvide ümbertöötlemine on oluline samm Eesti Energia teekonnal ringmajandusel põhineva süsinikuneutraalsema keemiatööstuse suunas, sest muudame põlevkivi kasutamise arvelt kasulikuks tooteks teiste valdkondade jäätmed,“ märkis Vals. „Lähiaastail saavutame oma tehastes tööstusliku võimekuse ümber töödelda ka komposiit- ja madala kvaliteediga plastpakendeid, mida muul moel ringlusse võtta ei saa. Paralleelselt töötame selle nimel, et praegu vedelkütustena turustatavad tooted järeltöödelda plastikeemiatööstuse tooraineks. Nii tekitame suletud ringi, kus meie tehasesse tulnud jäätmest saab täiendavaid naftabarreleid pumpamata uus sama valdkonna toode.“

Eestis tekib aastas ligemale 15 000 tonni vanarehve, mis on võimalik suunata töötlemisse. Esmalt eemaldatakse rehvidest vanametall, mis läheb materjalina ringlusesse ja ülejäänud osast valmib rehvihake, mis suunatakse pürolüüsi tootmisesse. Eestis kogutavate vanarehvide ümbertöötlemine Enefiti tehastes algab hiljemalt 2024. aasta esimeses kvartalis. Tehastel on võimekus ümber töödelda kõik Eestis, Lätis ja Leedus tekkivad vanarehvid, mida on kokku ligi 55 000 tuhat tonni aastas.

Ragn-Sellsi juhatuse esimehe Kai Realo sõnul on vanarehvide kogumis- ja käitlussüsteem olnud Eestis pikalt lahenduseta. „Kaks aastat tagasi puhastas Ragn-Sells koostöös keskkonnaministeeriumiga Raadi üüratust kogusest vanarehvidest, mis olid lihtsalt loodusesse viidud. Tänagi on üsna selgusetu, mis Eestis tekkivatest vanarehvidest saab. Koos Eesti Energiaga saame luua läbipaistva käitluslahenduse,“ lausus Realo. „Ragn-Sellsi omaniku jaoks sai koostööprojekti investeerimisel määravaks ka Eesti Energia ambitsioon paari aasta jooksul hakata pürolüüsi teel toodetud põlevkiviõli täiendavalt väärindama keemiatoodeteks. See on Ragn-Sellsi jaoks ülioluline, et meie lahendused toetaksid ringmajandust.“