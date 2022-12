Jõuluostud tegemata? Vaata, mis kellani pühade ajal poed lahti on

Rimi

Rimi on otsustanud pühade perioodil kaupluste avamisaegu lühendada, et ka vahetustega töötavad inimesed saaksid pühademeeleolust osa.

Lidl

Lidli pressiesindaja Kaspar Kütt ütles, et Lidli poed on avatud tavapärastel aegadel, et kõik kliendid saaksid jõuluostud rahulikult ära teha. „Jõuluõhtul leidub ikka inimesi, kes jõuavad hilja poodidesse ja oleme neile mõelnud,“ lisas ta.