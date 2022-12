Krüptokuningas Bankman-Fried pääses koju 250-miljonilise kautsjoni vastu. Panti läks vanemate maja

Roosi sõnul nõustus Bankman-Fried samas vabatahtlikult Bahama saartelt väljaandmisega ning tema varad on vähenenud piirini, kus ta ei saa enam hõlpsasti põgeneda. Varasemalt on Bankman-Fried öelnud, et tal on peale FTXi pankrotti jäänud alles viimased 100 000 dollarit.

Bankman-Friedi advokaat Mark Cohen rõhutas ka oma kliendi oluliselt vähenenud rahalist olukorda, lisades, et ta ei ole varem põgenenud ja tal on tugevad perekondlikud sidemed. „Ta hakkab elama oma vanemate juures, kes on Stanfordi õiguse professorid ja on pantinud oma kodu, et tagada tema kohtusse ilmumine,“ ütles Cohen.