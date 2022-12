„Kuivõrd 2021. aastal kujunes investeerimisest rahvasport ning Tallinna börsi kutsuti hellitavalt ipodroomiks, siis üldine elukalliduse kasv on siin korralikult pidurit tõmmanud. Uute investeerimisteenuste lepingute arv on alates märtsist langenud ning börsil tegutsevad pigem pikaajalisema kogemusega investorid. Tundub ka, et palju rohkem analüüsitakse ettevõtteid, kuhu raha paigutada ja ollakse üldiselt veidi ettevaatlikumad kui aasta tagasi. Usun, et kohaliku börsi arengule on see ainult hea,“ sõnas LHV maakleritegevuse juht Sander Pikkel.