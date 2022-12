VIDEO | Eestlaste loodud pakirobot jäi USAs rongi alla

Starship Technologies on Eestis loodud ettevõte, mille turuks on hetkel lisaks Eestile ka USA, Suurbritannia ja Saksamaa. Firma ehitab kõik oma robotid kõik Eestis, siin on ka nende testimiskeskus, siit juhitakse kõiki roboteid ja siin tehakse neile hooldust.

Lähema viie aastaga on ettevõtte eesmärk kasvatada robotitepark enam kui 60 000 kullerini. Ühe roboti ehitamine maksab umbes sama palju kui keskmine sülearvuti, ühes päevas tehakse umbes 10 000 sõitu, 90 000 korda ületatakse ristmikke ja üle maailma ollakse kättesaadav enam kui miljonile kliendile.

Suur rahasüst

Aasta alguses kirjutas Ärileht, et kodumaine pakirobotite tootja ja teenuse pakkuja Starship sai Euroopa Investeerimispangalt (EIB) 50 miljoni eurose rahasüsti. Toona ütles ettevõtte looja Anti Heinla, et 2022. aasta põhieesmärgiks on veel laieneda ning töötajaid juurde palgata. „Laieneme, palkame inimesi. Kasvame nii Eestis, Inglismaal, USAs kui mujal. Ikka kolm korda aastas. See on ka selle aasta soov,“ möönis Heinla.

Suvel kirjutas aga Äripäev, et Starship on sunnitud koondama 11% oma töötajatest. Üleilmne majanduskeskkond ja investeerimisturg on drastiliselt muutunud ning Starshipil tuli sellega kaasa minna. Tegutsemiskohad, kus Starshipi kaudu tooteid müüvate kaupmeeste valik on kehv ja nõudlus nõrk, tuleb seetõttu sulgeda, teatas ettevõte toona.

2021. aastal teenis Starship müügitulu 20,8 miljoni euro väärtuses. Puhaskasumi suurus aga võrreldes eelneva ehk 2020. aastaga langes ca 47%, kukkudes 919 tuhande euroni.

Starship Technologies OÜ-s töötas 2021. aastal keskmiselt 159 töötajat.