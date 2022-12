Kuigi Netflix on teadnud pikalt, et paroolide jagamine vähendab ettevõtte kasumlikkust, siis suurte liitumiste hulk 2020. aastal aitas ettevõttel probleemist mööda vaadata. Varasemalt on ettevõte muretsenud, kuidas lülitada paroolide jagamine välja nii, et sellega maksvaid kliente ei kaota.