ÜLEVAADE | Mõned ettevõtted tähistavad jõule tiimides, mõned peavad ka suuri pidustusi

Swedbanki ettevõtete panganduse kommunikatsioonijuht Kaarel Kutti sõnas, et ühist ettevõtteülest jõulupidu traditsiooniliselt nad pole korraldanud, kuid meeskonnad lepivad omavahel kokku jõulude tähistamise. Jõulud on Swedbanki meeskondadele omavahel koosveetmise võimalus, kus läheneva jõuluaja tähistamise lepivad meeskonnad kokku omavahel. SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal tõi välja, et nende töötajate uusaastapidu toimub aasta alguses, sel korral on see veebruaris. „Peo eesmärgiks on tänada tehtu eest ning tugevdada omavahelisi suhteid.“