Tehnoloogiasektori aktsiaid ootab ees paarikümne aasta kehveim kuu

USA tehnoloogiaaktsiad on teel halvima tootlusega kuu poole alates 2002. aastast, mil tehnoloogiamulli lõhkemine sektori aktsiad allapoole kiskus. Languse on Bloombergi hinnangul toonud tuhmuv lootus, et Föderaalreserv intressitõusudega piiri peab. Just seda on soovinud näiteks legendaarne USA investor Bill Gross, kelle sõnul edasine intressitõus turgudele head ei tähenda.