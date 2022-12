Omniva: eestlased armastavad jõulukaarte saata. Sel aastal on kaarte teel mullusest rohkemgi

Kristi Undil on hea meel tõdeda, et jõulukaartide saatmine on jätkuvalt populaarne. „See aasta näitab taas, et Eesti inimesed armastavad saata postkaarte, seda eriti jõulude ajal,“ ütleb ta ja lisab, et detsembrikuus saadetakse ligi veerand kirjade/postkaartide aastakogusest. „Prognoosime, et tänavu saadetakse detsembris jälle üle miljoni kirja ja jõulukaardi,“ hindab ta.

Jõulunädalal sorteerisid Omniva töötajad umbes 320 000 kirja, mida on rohkem kui eelmisel aastal, aga tuleb arvestada, et jõulunädal on see aasta ka ühe päeva võrra pikem. „Eelmisel aastal liikus Omniva kaudu üle 1,1 miljoni kirja, sh jõulunädalal ligikaudu 300 000 kirja,“ meenutab Unt eelmist aastat.

Posti sorteerijatele on tavapäraselt kõige intensiivsemad tööpäevad just vahetult enne jõule, näiteks 20. detsembril sorteerisid nad 101 000 kirja.

Eesti kunstniku jõulukaart on armastatud valik

Igal aastal annab Omniva koostöös ühe Eesti kunstnikuga välja jõulupostmargi ja -kaardi, mis kujuneb tavapäraselt populaarseks. „Nii on ka sel aastal kunstnik Made Balbati kujundatud jõulumargid ja postkaart leidnud tee eestimaalaste südamesse,“ räägib Unt. Lisaks tellitake palju oma disainiga postmarke ja kujundatakse postkaarte ka ise Omniva e-poes. „Inimesed eelistavad postkaarte ja -marke osta peamiselt postkontoritest, kuid aina enam on neid kliente, kes on leidnud mugava võimaluse soetada margid ja kaardid Omniva e-poest ning tellinud need oma postkasti või lähimasse pakiautomaati,“ räägib ta selle kohta, kuidas on muutunud tarbija käitumine.

Kas sel aastal paigaldas Omniva kirjade postitamiseks mitu lisakirjakasti detsembriks. „Uudse võimalusena on sel aastal võimalus jõulukaarte, postmarke ja ümbrikke osta praamidel, kus on ka kirjakast, et oleks mugavam ja lihtsam heade soovidega jõulutervitused laevasõidul teele saata,“ kirjeldab Unt.