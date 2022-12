Eesti Energia vastus ministrile: universaalteenuse laienemine võib tähendada suurt kahjumit

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut teatas Äripäevale antud intervjuus, et Eesti Energial peaks olema suur motivatsioon, et Auvere elektritootmisjaam korras hoida, sest universaalteenuse hind on arvutatud Auvere tootmiskulude pealt. Samuti sõnas Sikkut, et kahjud ettevõtte jaoks suurenevad universaalteenuse pakkumisel, kui elektrijaam kogu aeg seisab.