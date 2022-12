AASTALÕPU ERISAADE | Buumist otseteed ränka majanduskriisi. Mil olukord paraneb?

Inflatsiooni osas sööstis Eesti käesoleval aastal Euroopa Liidus tippu. Eesti Panga värskest prognoosist võis lugeda, et inflatsioon taandub visalt. Püsivalt kõrged energiahinnad ja tootmiseks vajalike kaupade ning teenuste kallinemine pole veel täies ulatuses lõpptarbijateni edasi kandunud, mistõttu hinnatõus küll raugeb, kuid aegamisi.

Oja selgitas, et tuleval aastal peaks prognooside kohaselt inflatsioon olema alla 10 protsendi, aga seegi number on erakordne. Peamiselt on inflatsiooni taga olnud energiahinnad, lisaks ka eri toormete kallinemine. Sealhulgas ka toidutoorme, mis kandub veel inflatsiooni üle ja siis ka tarbijate jaoks hindadesse.