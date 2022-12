Käige rahulikult eelnev arvutuskäik uuesti läbi ja ilmselt mõistate, kui ohtlik äri see on. Kui olete ostnud kunagi kalli raha eest raamatu, mis õpetab, kuidas üüriäriga rikkaks saada, siis loodetavasti on teil kodus kamin või saunaahi, et see vähemalt tulehakatuse eesmärki täidaks, kirjutab Peep Sooman. Millisest arvutuskäigust ta räägib? Loe edasi ja saad teada.