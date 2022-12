Euroalaga liitub sel nädalal uus riik

Horvaatia pealinnas Zagrebis jõuluturul müüjana töötav Ivo Božić on harjunud mitme valuutaga tehinguid tegema. Ta ütles Financial Timesile, et riigil ei tohiks oma valuutalt ühisrahale üleminekul tekkida erilisi probleeme. „Kui sa oled kokku puutunud turistidega, siis sul on kindlasti mitu valuutat käes,“ märkis Božić. Ta müüb turul nukke, värvilisi kostüüme, külmkapimagneteid ja käsitsi valmistatud ehteid.