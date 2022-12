Universaalteenusega liitujad peavad täna elektri eest ligi viis korda rohkem maksma kui börsipaketi kasutajad

Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas on elektribörsi keskmine hind täna 4,1 senti kWh kohta. Päeva kõrgeim hind on neljast viieni, mil kWh maksumus kerkib 9,8 euroni. Päeva viimane tund kujuneb eriti soodsaks, kui tarbijad kilovatt-tunni elektrit 1,9 sendi eest.

Universaalteenuse keskmine hind on 20 senti kWh ümber. Soodsamates fikseeritud hinnaga pakettides on aga ühiku keskmine hind praegu 15,5 senti kWh. Nende pakettide puhul tuleb aga arvestada 84-kuulise lepingu pikkusega.

Universaalteenus on riigipoolne valikmeede, mis aitab inimestel maandada riske ja leevendada tuleva talve potentsiaalseid hinnatõuse. See on elektripakett, millega saavad vabatahtlikult liituda kõik eratarbijad ja korteriühistud. Sellega ei saa liituda äritarbijad, kes ei vahenda seda kodutarbijale. Universaalteenuse osutamise kohustus on pandud Eesti Energiale, kuid kodutarbijatele saavad universaalteenust pakkuda kõik elektrimüüjad.