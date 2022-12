Tallinnas avas uksed esimene „parim enne“ ja sellele lähenevate toidukaupade pood

Sumena asutaja Oliver Sebastian Lambi sõnul on tavapoodide rekordiline hinnatõus kasvatanud nõudluse soodsama, kuid tegelikult sama hea toidu vastu lakke. „Püsitellijaid on juba tuhatkond ja väga paljud inimesed küsisid võimalust ise poodi kaubale järgi või valima tulla. Vastavalt nõudlusele on plaanis edasi füüsiliste poodidega laienemisega jätkata,“ ütles Lamp.

„Balti jaama poes on esialgu sadakond erinevat toodet. Enamus neist polegi tegelikult „parim enne“ tähtaega ületanud, vaid lähenevad sellele, aga on kordades tavahinnast soodsamad. Esialgu pakume nö riiulikaupa ja laiendasime füüsilises poes ka sortimenti – saame nüüd ka raskema klaastaaraga kaupu müüa, mida muidu oli pakiautomaati ebamugav saata. Edaspidi on plaanis ka sügavkülmutatud asju müüma hakata, et inimene saaks siit suure osa igapäevasest toidukorvist kätte,“ lisas Lamp.