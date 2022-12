Ülemiste keskuse juht tööjõupuudusest: ega neid masinaid panda niisama Apollosse või Vapianosse

Teiseks suureks teemaks Euroopa Liidus on tarbijaõiguste uuendamine ja täiendamine. „Kaupmehe jaoks on oluline selles kontekstis mainida õigust toodete parandamisele. Euroopa Liit ei taha tulevikus näha oma turul lühiajaliseks kasutuseks mõeldud asju, mis kiiresti katki lähevad. Juba disainis tuleb tooted teha selliseks, et nad oleksid kestvad ja et neid oleks võimalik parandada. See kehtib ka keerukama elektroonika kohta ja siin tarbija tõendamiskoormus ka väheneb,“ selgitas Peil. Tema sõnul toob parandamisõigus kaasa igasuguste parandustöökodade levimise.

Kaupmeeste Liidu tegevjuht sõnas samas, et huvitav on küsimus, kes hakkab vastutama siis, kui see info on puudulik või ekslik või kuidas jaguneb vastutus kaupmehe ja tootja vahel. „Kaupmees ei saa vastutada selle eest, mis on tootja kontrolli all.“

Rääkides seadusandlikust poolest tõdes Nele Peil, et praegu on Euroopa Liidu tasandil päevakorras asjad, mis pole veel Eesti seadusloomesse üldse jõudnudki – näiteks vastutustundlikus tarneahelas kaupmehe rolli suurendamine. „Euroopas on suur huvi, et tarbijatel oleks iga toote kohta palju rohkem infot, mis peab siis paratamatult väljenduma digitaalses tootepassis ja kaupmehe jaoks lahendustes, kuidas kõike seda infot tarbijale kommunikeerida. Seal on keskkonnaalane info, igasugune tootmisega seonduv info, pakendiga seonduv info, pakendi ümbertöötlusega seonduv info jne. Seega kaupmees peab selle info tootjalt või maaletoojalt kätte saama ja selle siis tarbijale lihtsasse ja arusaadavasse keelde tõlkima.“

Heinar Põldma hinnangul on üldiselt rõivakaubandust vaadates näha, et inimesed muutuvad ratsionaalsemaks. „Kui eelnevat viit aastat vaadata, siis käidi ühest keskusest teise ja valiti riietust erinevates kohtades. Praegu valitakse välja üks keskus, minnakse sinna ja ostuotsus tehakse kiiremini. Enam ei käida erinevates keskustes niisama vaatamas,“ selgitas ta. „Meil on külastajate arvud langenud, kuid keskmine ost kasvanud ja käibed on samuti kasvanud. Ehk siis külastajad ostavad teadlikult ja rohkem.“

Teise muudatusena rõivakaubanduses viitas Põldma sellele, et kui preemiumbrände pole viimase 10-15 aasta jooksul tema hinnangul juurde tulnud, siis viimase viie aasta suurimaks muutuseks on ühe uue odavmoebrändi esile kerkimine, mille turuväärtuseks on juba 100 miljardit dollarit – see on Shein. „See näitab tegelikult seda, et kui tehakse odavat, siis leidub alati keegi, kes teeb ikkagi veel odavamat ja ihalus odavama rõiva järele jääb,“ tõdes Põldma.

Mauri Dorbek lausus, et toitlustusvaldkonnas on kolm põhitrendi, mida toitlustaja peab järgima: „Loomulikult energia ja sellega seonduv kulu ning tarbimine. See mõjutab omajagu kulupoolt. Toon ühe näite – täna reaalselt võib olla olukord, kus sügavkülmutatud kauba hinnatõus on kordades suurem kui värske kauba puhul, sest seda külmutada on lihtsalt liiga kallis.“

„Teiseks see, mida toob turu jaoks endaga kaasa kullerteenus,“ märkis Dorbek. „Selles valdkonnas on mu teadmiste kohaselt rohkem tegutsetud investorite raha eest ehk siis see sektor ise veel raha ei teeni. Viie aasta jooksul saab selgeks, kuidas see teenus turule jääb ja kuidas sellest lähtuvalt restoranid ja toitlustuskohad peaks enda tegevust ümber reguleerima ja investeeringuid vaatama.“