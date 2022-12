Kinnisvaraeksperdi prognoos: kõige suurem muutus ootab ees uusi luksuskortereid

Uus Maa juhi sõnul on õhus märgid, et inimeste kindlustunne hakkab juba tasapisi taastuma ning ka kinnisvara ostupakkumisi tehakse rohkem. „Eeldame et kevadeks Inflatsioon pidurdub ja läbi selle rahuneb ka euribori tõus. Eeldame ja usume, et pangad on paindlikud ning raskuste puhul ollakse valmis laenuvõtjaid aitama maksepuhkuste ja muude meetmetega. Ühtlasi pole näha, et laenude väljastamine pidurduks ning kreeditorid kuidagi turuaktiivsust piiraks,“ rääkis Laugus.