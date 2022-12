Tarbijakaitseamet võtab aasta kokku: enim oli probleeme mööblipoodide ja lennufirmadega

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) pressiesindaja Aap Andreas Rebase sõnul on tarbijavaidluste komisjon selle aasta 11 kuuga teinud umbes 800 otsust. „Tarbijate kaebusi on tulnud aga üle 3000 ja neid on olnud enam kui 1000 eri kaupleja kohta,“ lisab ta. „Valdkonniti saab välja tuua, et kõige rohkem probleeme on olnud mööblikauplustega ja lendude hilinemistega (11 kuuga vastavalt ca 340 ja 270 kaebust),“ räägib ta.