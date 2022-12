Nimelt on Generaci aktsia kukkunud tänavu 74%, mis tähendab, et tegu on halvima aktsiaga, mis kuulub USA suurettevõtteid koondavasse indeksisse S&P 500. Sellest hoolimata on aktsiat pikalt hoidnud investorid jätkuvalt plussis: viie aastaga on väärtpaberi hind peaaegu et kahekordistunud.