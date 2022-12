Tagasivaade suurele jamale. Mida teeksid erakonnad, et saarlased enam hätta ei jääks?

Saaremaal on ilmastikukindlaks muudetud 1695 kilomeetrist keskpingeliinidest 624 km ehk rohkem kui 1000 kilomeetrit on veel minna, kirjutas hiljuti ERR. Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul on uuenduste tempo hetkel rahastuse taga. Kuidas aga näevad olukorda teiste erakondade esindajad?