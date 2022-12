Hiina avab taas piiri turistidele, leevendades piiranguid. Otsus tekitab kohalikes vastakaid emotsioone

Hiina aktsiate kasum on tõusnud pärast teadet piirangute leevendamisest. Reisimise ja tarbekaupadega seotud ettevõtete aktsiad tõusid Jaapanis ja Lõuna-Koreas pärast seda, kui Hiina otsustas lõpetada karantiini sissetulevate külastajate suhtes.



Alates novembri lõpust, mil rahulolematus Covid Zero reeglitega vallandas erinevates Hinna linnades proteste, on ametnikud leevendanud karme pandeemiameetmeid. Muutuste kiirus on üllatanud tervishoiueksperte. Kohalikud on püüdnud kohaneda uue eluviisiga, mille tõttu on nakkuste juhtumite arv järsult tõusud ja piiripiirangud, mis kehtestati viiruse riigist eemal hoidmiseks, muutuvad üha vähem olulisemaks.



Maailma suuruselt teine majandus on suures osas ära lõigatud alates 2020. aasta algusest, mil Hiina kehtestas esimest korda üldise keelu välismaale reisijatele. Hiljem tühistas riik otsese piirangu, kuid rahvusvaheliste lendude puhul jäid testide nõuded, mis heidutas enamikku reisijaid ja hoidis riigi tegelikult maailmast suletuna.



Majanduskasvu mõju on keeruline hinnata



Lihtsam reisimine Hiinasse toob tõenäoliselt kasu paljudele Hiina turistidest sõltuvatele riikidele. Hiina turismitulu vähenes oktoobris toimunud rahvuspüha ajal 26% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Hiina järsk pööre Covid Zero suhtes on tekitanud segadust majandusteadlaste ja investorite ootustes, kuna on keeruline hinnata selle mõju majanduskasvule.



Hiina on lubanud elavdada tarbimist ja toetada erasektorit 2023. aastal ning majandusteadlaste sõnul keskendutakse sisemajanduse kogutoodangu suurendamisele, poliitikakujundajad seavad tõenäoliselt eesmärgiks 5% või suurema kasvu.