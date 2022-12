Soome tuumajaam sel talvel ei käivitugi. Miks meie elektribörsil hinnad madalal on?

Rootsis naasis turule 1400-megavatine tuumajaam Oskarshamn 3. Soomes käivitatakse täna õhtul katserežiimis Olkiluoto 3 reaktor. Jaamas on kokku neli jahutusveepumpa, millest kahel turbiinil on ikka veel praod, mis esimese katsetamise käigus tekkisid. Ülejäänutele on nüüd paigaldatud terved varuturbiinid. Praod võisid tekkida, kui jaama koormati testimise käigus kiiresti üles-alla. Täna algav proovirežiim kestab 11 päeva. Seejärel peatatakse tootmine neljaks nädalaks, et probleemseid toiteveepumpasid veel kontrollida. Sellele järgnev testimine peaks algama veebruari esimesel nädalal. Jaama haldava ettevõtte Teollisuuden Voima info järgi alustab see kommertstingimustel tootmist 8. märtsil, mis on ligi kuu aega hiljem, kui varem lubati. See tähendab, et sel talvel ei saa Olkiluoto 3 tuumajaamaga arvestada, sest enne jõuab talv läbi saada, kui jaam tööle saadakse. Olkiluoto 3 tuumajaam on ligi 13 aastat graafikust maas.