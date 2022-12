Riskikapitali investori tõdemus: ettevõtetel tuleb nüüd oma vahenditega kasumlikuks saada

Detsembri alguses kirjutas Saksa väljaanne Handelsblatt , et kuigi 2021. aastal oli investeeringute kaasamine lihtne, siis Ukraina sõda ning globaalsed majandusprobleemid on investorid väga ettevaatlikuks teinud. Näitlikustamiseks: kui sellel aastal investeerisid riskikapitali investorid jaanuarist novembrini 8 miljardit eurot Saksa idufirmadesse, siis möödunud aastal oli see summa kahekordne.