Päev börsil: rahulikul päeval kerkisid enim luksuskaupade tootjad

Sarnaselt on täna rahulikumad meeleolud Euroopa aktsiaturgudel. Brittide FTSE 100 on tõusnud 0,1%, sakslaste DAX 0,4%, Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 0,5% ja prantslaste CAC 40 0,8%. Suurimate tõusjate seas on esil luksusbrändid nagu Porsche (+2,6%), LVMH (+2,4%) ja Hermès (+2%), mille ühe põhjusena võib näha uudiseid Hiina järk-järgulisest avanemisest. Hiinast on prognooside kohaselt saamas 2025. aastaks maailma kõige suurem luksuskaupade turg.