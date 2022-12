INTERVJUU | Madis Müller: isegi kõige mustema stsenaariumi korral ei ole näha finantskriisi kordumist

Sealjuures tõdeb ta, et majanduses pole küll hea aeg ja langus tuleb, kuid see jääb lühikeseks. Samuti ei arva ta, et see võiks 2008. aasta kriisi laadseks kujuneda. „Alati on võimalik ette kujutada, et asjad lähevad väga halvasti, kuid meil sellist realistlikku stsenaariumit ei ole, kus me näeksime, et meil korduks eelmise finantskriisi aegne stsenaarium nii majanduskasvu kui ka muude näitajate poolest.“