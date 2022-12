Hispaania teatas uutest inflatsiooni leevendavatest meetmest

Uue paketi tegi täna teatavaks Hispaania peaminister Pedro Sanchez ja see sisaldab endas kuue kuu pikkust maksupausi pikenemist elektrile ning gaasile, mis pidi algselt lõppema selle aasta lõpuks; otsest abi 4,2 miljonile väiksema sissetulekuga perele 200 euro väärtuses ning maksuvähendusi baastoiduainetele.

Alates eelmisest sügisest on Sanchez lubanud meetmeid 35 miljardi euro väärtuses või 2,5% osas kogu riigi SKPst, et taltsutada inflatsiooni. Aastane hinnatõus tarbijate jaoks on 11% alates Venemaa kallaletungist Ukrainale.