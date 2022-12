Eestlased on seni laenude tasumisega hästi toime tulnud. Euribori tõus pole aga täielikult veel maksele lisandunud

Head laenuteenindamist on toetanud seni väike tööpuudus ja viimastel aastatel kogunenud säästud, mille kasv on küll aasta teisel poolel pidurdunud. Järgmisel aastal läheb laenude tagasimaksmine keerulisemaks, kuid viivislaenude maht jääb keskpanga hinnangul siiski suhteliselt madalale tasemele.

Maksevõimekus on hea

Viivislaenude maht oli novembri lõpus endiselt väike. Üle 60 päeva tähtajaks tagasi maksmata eluasemelaenude osakaal püsis novembris 0,1% juures ja oli viimase 20 aasta rekordmadalal tasemel. See tähendab, et ligikaudu iga tuhandes eluasemelaenu võtnud inimene on oma laenumaksetega üle kahe kuu hiljaks jäänud. Kui olukord halveneb, siis esimesena hakkavad kasvama need viivislaenud, mille maksetähtaega on ületatud vaid lühikest aega. Samas on ka 10–30 päeva maksetega hilinenud laenude maht püsinud üsna väike.

Tarbimislaenude tasumisega pankadele on seni samuti hästi hakkama saadud. Üle 60 päeva viivises olevate tarbimislaenude osakaal on viimastel kuudel püsinud 1,1–1,3% juures, mis on ajaloolises võrdluses samuti madal tase.

Tööpuudus ei mõjuta

Laenumaksetega hakkama saamist on seni toetanud vähene tööpuudus, viimastel aastatel paranenud majanduslik olukord ja varem kogutud säästud. Laenumaksevõime sõltub enim sellest, kas inimestel on töö ja sissetulek. Töötute arv on hakanud viimastel kuudel küll tasapisi kasvama, aga viimase 10 aasta keskmisega võrreldes on tööpuudus siiski väike.

Kui välja jätta käesolev aasta, siis üldiselt on inimeste ostujõud ja säästuvõime viimase kümnendi jooksul märkimisväärselt kosunud ja seetõttu on ka säästud tublisti kasvanud. Viimastel aastatel on sellele lisandunud veel koroonaaegsed sundsäästud. Sel aastal on näha, et inimesed on hakanud varem kogutud sääste kasutama, sest säästude kasv on pidurdunud ja hoiused hakanud tasapisi vähenema.

Euribor tõuseb üle 3%