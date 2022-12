Pensionäride maksuvaba tulu määr tõuseb 704 euroni. Lisa saab ka pensioni baasosa

Maksuvaba tulu summas 704 eurot on seotud inimese vanusega. See tähendab, et muudatus kehtib kõikidele neile pensionäridele, kes on vähemalt 64 a ja 3 kuud vanad. Samuti ka neile, kes jõuavad uuest aastast vanaduspensioniikka. Tuleval aastal on vanaduspensionieas kõik inimesed, kes on sündinud kuni 1959. aasta juunini (kaasa arvatud).