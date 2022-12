Kurikuulus LNG-laev jõudis Soome sadamasse

291 meetri pikkune ja 43 meetri laiune Exemplar saabus Ingå sadamaalale täna hommikul. Laev mahutab kuni 68 000 tonni veeldatud maagaasi. See on Soome esimene ujuv LNG-terminal. Laeva hankimine muutus aktuaalseks kevadel, kui Venemaa peatas gaasitarned Soome.

Segadus sellega, kuhu laev saabub

Selle aasta üks enim kõneainet pakkunud teemasid on olnud see, kuhu riiki pidi LNG-laev saabuma. Esialgse kokkuleppe järgi pidi Exemplar saabuma Eestisse Paldiski sadamasse, kuid sügisel leppisid Eesti ja Soome majandusministrid kokku, et laev läheb hoopis Soome, kuna neil on gaasi rohkem vaja. Paldiski sadamat ehitanud Alexela on sellest ajast peale riiki süüdistanud lubadusest mitte kinni pidamises.