Financial Times Baltikumi inflatsioonist: miks rahvas ei streigi?

Läti keskpanga presidendi võrdluses on Baltimaad Euroopat tabava inflatsioonilaine jaoks kui kanaarilind söekaevanduses. See on murettekitav sõnum teistele Euroopa riikidele, kus inflatsioonisurve võib energiahindade tõusu tõttu talvel ja kevadel kõrgel püsida.